Pruzzo dopo Fiorentina-Parma: "Kean non può sbagliare quel gol. Palladino? Lo confermerei"

vedi letture

Il giorno dopo il pareggio della Fiorentina contro il Parma, l'ex attaccante viola Roberto Pruzzo ha commentato così la gara della squadra di Palladino: "Giocare dopo appena pochi giorni non è sempre facile, a volte si rischia di staccare la spina. Quella col Parma però non la vedo come un'occasione persa, anche perché certe partite diventa importante non perderle. Piuttosto i singoli devono tramettere qualche segnale, e Kean quel gol non lo deve sbagliare: devi essere più cinico in quel frangente.

Però fa parte del gioco, non può sempre andare al meglio. Palladino? Io lo confermerei anche se non rientra nelle coppe e non vince la Conference. Stabilire la sua permanenza in base alla vittoria o meno in una finale non è giusto".