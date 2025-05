Kean torna in campo, Adani: "Lo vedrei bene al Napoli al posto di Lukaku"

Dopo una settimana difficile per motivi familiari, Moise Kean è finalmente rientrato in campo con la Fiorentina. L’attaccante ha giocato il secondo tempo della seimifinale contro il Betis a Siviglia, in attesa di riconquistare una maglia da titolare.

A commentare il suo momento è stato Daniele Adani, ex difensore anche della Viola, durante la trasmissione Viva el Futbol:

“Adesso Kean è alla Fiorentina, ma chissà in estate… Per fare un campionato vincente, la Viola dovrebbe arrivare quarta. Moise invece potrebbe fare uno step in avanti, magari al Napoli al posto di Lukaku. Lì lo vedrei benissimo”.