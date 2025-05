Chelsea, dopo la Conference ecco il pasillo de honor al Liverpool. Maresca: "Lo faremo"

Il Chelsea vola in Conference League, mentre in Premier è chiamato a confermare il piazzamento Champions. La squadra di Enzo Maresca ha vinto ieri per 1-4 sul campo del Djurgarden e verosimilmente sarà la prima finalista del torneo europeo, aspettando una tra Betis e Fiorentina. Tra due giorni invece riceverà il Liverpool in casa propria, fresco campione d'Inghilterra dopo il titolo arrivato matematicamente la settimana scorsa. Per questo, i Blues compiranno il bel gesto di concedere il "Pasillo de honor" ai Reds, come fece la Fiorentina due stagioni fa al Maradona nei confronti del Napoli tanto per intenderci. Lo ha confermato lo stesso Maresca in conferenza stampa: "Sì. È tradizione.

Dobbiamo farlo e lo faremo. Hanno vinto la Premier League, quindi se lo meritano. Se può far capire ai miei cosa significhi trionfare in Premier? Non credo che ne abbiamo bisogno per capire quanto sia bello vincere la Premier League. Credo che sappiamo che è qualcosa di molto bello. Ma di sicuro, quando sei lì probabilmente nella loro mente, i nostri giocatori penseranno 'Mi piacerebbe un giorno essere lì'".