Inter, il comunicato sull'infortunio di Lautaro: "Elongazione ai flessori della coscia"

Lautaro Martinez ha tenuto col fiato sospeso i tifosi dell'Inter in queste ore dopo l'andata delle semifinali di Champions League, pareggiata per 3-3 in casa del Barcellona. Gara in cui il capitano nerazzurro ha accusato un problema muscolare che è stato meglio approfondito nella giornata di oggi, come aggiorna il comunicato integrale della società di Viale della Liberazione: "Esami clinici e strumentali per Lautaro Martinez questa mattina presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Per l'attaccante argentino elongazione ai flessori della coscia sinistra. Le condizioni dell’attaccante nerazzurro saranno valutate giorno dopo giorno".