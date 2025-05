Prizio su Gudmundsson: "Forse doveva lasciare lui il posto a Kean col Betis"

Questo il commento di Stefano Prizio, giornalista ed editorialista di Firenzeviola.it, dopo la sconfitta della Fiorentina a Siviglia contro il Betis: "Vince il Betis e va detto meritando. Tante le ombre tra i viola, Comuzzo pecca di inesperienza e distrazione e causa il vantaggio. A metà campo direi male Fagioli, davanti delude Gudmundsson, anzi mi sono convinto che quando entra Kean (che è facile dire ex post doveva partire dall'inizio anche se non era nel miglior spolvero) sarebbe stato lui a dovergli lasciare il posto e non Beltran, che pur non aveva fatto granchè. Fortuna e carattere consentono ai viola di fare almeno un gol prezioso con Gosens, forse il migliore in campo che serve Ranieri che sa spesso farsi trovare al posto giustoi e pronto.

Adesso la pratica passa alla gara di ritorno a Firenze. Alla memoria passerà una sfida affascinante contro una squadra forte in una città importante. Il Betis poteva chiuderla, invece così rimane la possibilità di agguantare per il ciuffo il passaggio".