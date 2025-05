Roma-Fiorentina, arbitra Chiffi: precedenti negativi per i viola, polemica nel 2020

vedi letture

Roma-Fiorentina, valida per la 35ª giornata di Serie A, sarà diretta da Daniele Chiffi della sezione di Padova.

I precedenti non sorridono alla Fiorentina: in 13 partite arbitrate da Chiffi, i viola hanno ottenuto 4 vittorie, 3 pareggi e 6 sconfitte. L’ultima risale al 31 ottobre 2024, con il successo per 0-1 contro il Genoa a Marassi. Resta però vivo il ricordo di un episodio controverso: nel luglio 2020, proprio contro la Roma, Chiffi toccò involontariamente il pallone in un’azione poi culminata in un rigore per i giallorossi. L’arbitro non interruppe il gioco e nemmeno Mazzoleni al VAR (che sarà presente anche domenica) intervenne.

Più favorevole il bilancio della Roma con Chiffi: 11 precedenti, con 6 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte. In questa stagione ha già arbitrato due successi giallorossi, contro Lecce e Parma.