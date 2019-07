PRIMO ALL.RANIERI, Farà la stessa strada di Zaniolo

Il primo allenatore del difensore viola Luca Ranieri, Paolo Rossi, si è così espresso sul giocatore: "Ogni tanto girava per l'Italia e l'Europa per fare tornei con il Milan, poi telefonai ai responsabili scout della Fiorentina, Cappelletti e Niccolini, per dirgli che il ragazzo non sarebbe rimasto a Milano e di venire a prenderlo. Caratteristiche? Può fare sia il centrale che l'esterno, è un ragazzo serio. Meglio un altro prestito o la Serie A con la Fiorentina? Non è facile dirigere la difesa a 19 anni, ma Ranieri ha dimostrato di saperlo fare. Farà la stessa strada di Zaniolo".