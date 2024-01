PRIMAVERA, Date e orari delle semifinali di Coppa Italia

È una fase di stagione davvero positiva quella che sta vivendo la Primavera della Fiorentina, che con il successo di ieri mattina nel derby contro l’Empoli ha centrato la sesta vittoria nelle ultime otto gare tra campionato e Coppa Italia. La Lega di Serie A, nel frattempo, ha pubblicato il calendario delle semifinali del torneo nazionale, che vedrà Biagetti e soci contendersi l'accesso alla finalissima contro la Roma: la Fiorentina giocherà l’andata contro i giallorossi il 31 gennaio alle ore 18 al Viola Park mentre il ritorno al Tre Fontane di Trigoria è previsto per il 21 febbraio sempre alle ore 18. Per entrambe le gare è garantita la diretta su Sportitalia.

Pubblicati poi anche anticipi e posticipi di campionato dalla 20ª alla 24ª giornata (nel prossimo turno, quello contro il Frosinone, la Fiorentina scenderà in campo sabato 27 alle ore 15 al Viola Park). Il 4 febbraio la squadra di Galloppa sarà di scena alle ore 13 sul campo del Verona, venerdì 9 febbraio l’anticipo al Viola Park (ore 18) contro la Juventus. Poi il 17 febbraio, ore 15, sul campo della Lazio, mentre il 26 febbraio in posticipo alle ore 14 al Viola Park contro il Bologna. Quindi il 4 marzo, ore 16, in trasferta contro il Milan.