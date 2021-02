PRESTITI, Ranieri resta ancora out per infortunio

In vista dell'impegno interno contro la Reggina, in casa SPAL mister Pasquale Marino, come dichiarato da lui stesso in conferenza stampa, dovrà fare la conta degli assenti: "Ranieri è rimasto fermo già da tre-quattro giorni. Dovrebbe riprendere domenica per poi essere disponibile martedì. A questo proposito, domani sarà difficile che farò giocare insieme Vicari e Tomovic, che sono entrambi diffidati: sono i più esperti e non vorrei perderli entrambi per le altre gare ravvicinate. Floccari e Missiroli? Non penso che faranno in tempo a recuperare”.