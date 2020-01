PRES. GREMIO, Non abbiamo un accordo con Pedro

"Non è vero che abbiamo un accordo con Pedro". Queste le parole pronunciate da Romildo Bolzan, presidente del Gremio, a Torcedores.com. Il club in pole position per aggiudicarsi l'attaccante, come vi avevamo anticipato (LEGGI QUI), è dunque il Flamengo. Marcos Braz, vice presidente di quest'ultimi, ha infatti ammesso in una chiacchierata informale con la stampa brasiliana che ci sono discorsi in essere su Pedro.