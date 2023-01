PRES. EMPOLI, ACF? Altri obiettivi, niente paragoni

Fabrizio Corsi, presidente dell'Empoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine della partita vinta in trasferta contro l'Inter, parlando anche dei viola: "La Fiorentina deve fare un campionato per andare a giocare le coppe, mentre noi dobbiamo puntare a non retrocedere: non si possono fare paragoni. Domani e dopodomani vedremo quale sarà l'entusiasmo del gruppo. Vorrei sottolineare che il gol è arrivato da un ragazzo del nostro settore giovanile: due anni fa, l'Empoli ha vinto lo scudetto Primavera con due giocatori che oggi giocavano con noi e uno nell'Inter. Baldanzi approderà in una squadra importante, ma si deve completare nell'Empoli per poi arrivare al 100% in un grande club".