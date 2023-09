PRANDELLI, Vi racconto perché lasciai la Fiorentina

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Cesare Prandelli è stato ospite oggi di Radio Serie A. Nel suo lungo intervento ha raccontato anche cosa è successo nella sua ultima esperienza a Firenze: "Quando accettai di tornare alla Fiorentina c'era il Covid ed era una situazione complicata anche a livello personale. Mi sono portato sulle spalle tanti problemi, forse avrei dovuto limitarmi a fare l'allenatore e più andavo avanti e più mi rendevo conto che ero un po' solo. Non c'era condivisione sulla progettazione. Quando Quagliarella ha fatto gol in un Sampdoria-Fiorentina ho sentito un vuoto dentro di 4-5 secondi, mi è mancata proprio l'aria. Ho parlato con persone specializzate e mi hanno consigliato di staccare un po', sentivo il peso della responsabilità, un assillo mentale e un coinvolgimento totale che mi dava malessere ogni volta che entravo al centro sportivo.

Quando Dusan fece 3 gol a Benevento io mi sentivo ancora a disagio e la cosa è continuata per qualche giorno. Dopo la partita col Milan ho deciso di staccare ma non è stata depressione. Non ho avuto paura, anzi piano piano mi sono alleggerito. Molti altri allenatori mi hanno chiamato, mi hanno detto di aver provato cose simili e mi hanno consigliato di riprovarci in un'altra squadra, ma mi piaceva l'idea di chiudere a Firenze. La Fiorentina mi è rimasta nel cuore, all'inizio ho fatto fatica a rivederla, ora la seguo con amore ma non sono più tornato allo stadio. Ma sicuramente succederà".