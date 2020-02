PRADÈ, Vi spiego tutte le trattative. Con Chiesa...

Il ds Daniele Pradè ha parlato così del mercato appena concluso e di tutte le trattative in cui la società viola è stata coinvolta:

Sul mercato: "Siamo molto delusi da ieri, soprattutto perché veniamo da più episodi controversi. Questa presa di posizione da parte del presidente ci inorgoglisce molto. Nel mercato la società ha investito più di 70 milioni di euro. Nessuno se lo sarebbe mai aspettato".

Le parole di Commisso: "Non ce l'abbiamo con nessuno. La nostra classe arbitrale è di primo livello. Il presidente ha marcato gli episodi che non gli sono piaciuti e basta. Fino a ieri ha sempre tenuto un profilo basso e adesso chiediamo solamente di essere trattati nel giusto modo. Rocco si sente ferito per quanto successo".

Le parole di Nedved: "Non ci interessano. Non diamogli peso e non ci facciamo caso. I presidente parleranno tra loro".

Su Criscito e Paquetà: "Criscito ha prese delle considerazioni personali. Anche Paquetà aveva una situazione mentale dove poteva uscire solo con un prestito. Noi siamo stati chiari e non volevamo giocatori per sei mei, per questo non l'abbiamo preso. Abbiamo preso un giovane come Agudelo dove abbiamo intravisto in lui delle potenzialità incredibile. E' un giocatore anomalo che può ricoprire più ruoli.

Su un prossimo incontro con Chiesa: "L'incontro sarà una cosa serena, avverà nel momento giusto. Ci siamo parlati più volte e quando arriverà il momento ci metteremo a sedere e decidero il nostro futuro insieme. Noi lavoriamo per costruire qualcosa di importante. Ma ci vuole tempo e pazienza. Le due operazione Amrabat e Kouame sono due investimenti importanti che sono un messaggio per la gente e per il futuro. Chiesa? Non deve essere un messaggio per lui. Ma per tutti. lui si sta comportando bene e non vogliamo mettere altre pressioni al ragazzo. Siamo contenti dopo l'ultimo incontro che c'è stato".

Su Castrovilli: "Non c'è neanche bisogno di dire che per Gaetano le offerte ci sono state. Noi abbiamo fatto tutti i rinnovi, gli abbiamo mandati a giocare e spero che tornino alla Fiorentina come ha fatto Castrovilli quando è rientrato dalla Cremonese. Amrabat? E' stata una trattativa lunghissima, queste operazioni non le fa il direttore sportivo. Le fanno le proprietà che decidono, quindi dobbiamo ringraziare Rocco Commisso e Joe Barone".