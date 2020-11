PRADÈ, Siamo distrutti: caduti in depressione

Il direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè ha parlato così nel post partita di Fiorentina-Benevento ai canali ufficiali viola: "In questo momento siamo distruttti, sia psicologicamente che emotivamente. Una prestazione che non ci sta e che ha fatto venire fuori tutte le nostre problematiche. Alla prima difficoltà siamo andati in depressione. Il Benevento è stato bravo a chiudere ogni tipo di spazio, dispiace per i nostri tifosi e per il presidente. Ora bisogna lavorare, tirarci fuori da una situazione che non ci appartiene. Questo è un momento difficile per tutti, dobbiamo stare vicini alla squadra in modo tale da superare questo periodo nel più breve tempo possibile. Ognuno di noi deve tirare fuori qualcosa, come il senso di appartenenza e dare il 1000x1000. L'allenatore ha lavora duramente in questi 15 giorni, io credo molto nel lavoro di Cesare e sicuramente porterà benefici. Ma ora dipende solo da noi, non ci sono scuse, dobbiamo rimboccarci le maniche e dimostrare che non siamo quelli di oggi".