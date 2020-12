PRADÈ, Cutrone non è un problema. La situazione...

Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, ha parlato a Sky Sport prima del calcio d'inizio della sfida contro il Genoa: "Parlare di sfida salvezza alla decima giornata è un po' troppo. Non mi aspettavo un inizio così difficile, dovremo essere bravi ad uscire con il lavoro. A noi il pubblico ci manca fortemente. A volte i fischi ti svegliano. Cutrone? È un falso problema. Il calciatore dovrebbe fare altre 16 presenze per l'obbligo ma il problema semmai te lo poni alla 15esima. All'allenatore non è mai stato detto nulla: se il giocatore fa bene è un valore aggiunto per tutti".

Prandelli?

"Dobbiamo dargli tempo. La settimana del Benevento erano in 10 ad allenarsi. Abbiamo fallito solo con Sampdoria e Benevento, le altre ci stanno. Ci manca solo un po' d'identità: Cesare deve essere la persona giusta per farlo".

Come mai in questa situazione?

"Non abbiamo ancora capito neanche noi perché siamo in questa situazione. Eravamo convinti di avere una squadra competitiva: abbiamo 14 nazionali, che però devono formare la squadra. Spero che ci voglia solo tempo e pazienza: oggi se ci sono dei colpevoli siamo io e la squadra. Io che li ho voluti tutti quanti, la squadra che non ha espresso il suo valore".