POLITANO, Viola offrono 2mln d'ingaggio. Lui...

Il sito sempre vicino alle vicende dell'Inter FcInterNews.it parla dell'interesse della Fiorentina per Matteo Politano dando i dettagli dell'offerta viola. L'esterno offensivo romano - scrive - è la prima scelta di Daniele Pradè per l'attacco. Il direttore sportivo dei viola è in pressing da giorni sul manager del ragazzo, Davide Lippi e dopo le iniziali titubanze adesso Politano sta valutando concretamente l'offerta arrivata dalla società di Rocco Commisso, che mette sul piatto un quinquennale da 2-2,2 milioni netti a stagione più bonus. Una offerta leggermente superiore a quanto Matteo percepisce a Milano.

Per l'Inter, invece, sul tavolo ci sarebbe una proposta da 25 milioni più 5 di bonus, una parte dei quali facili da raggiungere è un'altra più complessa. L'Inter parte da 35 milioni di valutazione, ma accetterebbe anche 30 con magari dei bonus accessori. Insomma, la distanza è tutt'altro che ampia e la Fiorentina si appresta nelle prossime ore a lanciare l'assalto finale.