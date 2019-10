PIZZUL, Che classe ha Castro. De Paul? Voleva...

Lo storico giornalista e a lungo voce della Nazionale italiana sulle reti Rai Bruno Pizzul ha parlato della sfida di domenica tra la Fiorentina e l'Udinese, squadra per la quale non ha mai nascosto di fare il tifo. Ecco le sue parole: "L'Udinese? Ci sono stati momenti di contraddizione all'interno della squadra: si sono create tante aspettative dopo il successo all'esordio contro l'Udinese. Da allora ci sono state tre sconfitte consecutive e da lì in avanti si è creato del disagio. La vittoria all'ultimo turno ha dato un po' di respiro ma ancora il gioco non è fluido. Domenica contro la Fiorentina rientrerà De Paul che ancora non si sa come potrà essere utilizzato da Tudor. Ancora a Udine non si è capito quello che è il reale ruolo dell'argentino: lui dà il meglio di sé quando parte da una posizione defilata a sinistra. Il suo mancato arrivo a Firenze è stato compensato dall'esplosione di Castrovilli: che giocatore! Castrovilli come Tardelli? Ha delle qualtià eccezionali rispetto a tutti i grandi campioni a cui è stato avvicinato: oltre ad avere compattezza fisica, è veloce e ha un bel tiro da fuori. Nessuno si aspettava questa esplosione, specie se si legge che da bambino faceva il ballerino. Salta agli occhi subito che è elegante e concreto. Il mancato trasferimento di De Paul a Udine? Non è stato il massimo della vita per lui, specie perché l'ingaggio dei viola sarebbe stato molto più alto, però pare essere tranquillo e non aver accusato più di tanto il colpo".