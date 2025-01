PIZARRO, Giocherà in Kings League per Fedez e Moggi

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

L'ex Fiorentina David Pizarro è pronto a rispolverare gli scarpini e a tornare a giocare nella Kings League. Il noto torneo che vede come protagonisti diversi personaggi del web (e non solo) si impreziosirà con la classe del regista cileno, che giocherà per la squadra di Fedez e Luciano Moggi, la Boomers, assieme a un altro ex viola come Daniele Cacia.