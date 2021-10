PISTOCCHI, Mi diverte più la Fiorentina che la Juve

Il giornalista sportivo ed opinionista Maurizio Pistocchi ha detto la sua sul momento della Fiorentina: "Le prestazioni sono state quasi tutte buone e i punti sono meno di quanto meritasse la squadra. Succede, nel calcio. A me per esempio ieri non sono affatto dispiaciuti, hanno sfidato una squadra che cerca ancora la sua identità ma che in casa ha comunque qualità. La Fiorentina ha fatto una buona partita, mancando nella finalizzazione. Mi ha soddisfatto nella resa e nella qualità del gioco, c'è da lavorare in prospettiva futura. La situazione che riguarda Vlahovic è iniziata da Commisso e ha messo in difficoltà tutto l'ambiente. Si creano delle distonie, così... A me che osservo calcio, però, per esempio mi diverte più vedere la Fiorentina che la Juventus: da una parte c'è identità, dall'altra un insieme di giocatori che fanno per conto loro. Il tennis è uno sport individuale, non il calcio".

Italiano dovrebbe trovare un undici titolare più stabile?

"Serve individuare un'idea e un sistema di gioco e poi trovarci intorno le alternative. Ma per un semplice motivo: i giocatori ormai fanno una marea di partite e c'è sempre una pressione enorme. Il discorso di Italiano per me, perciò, è giusto: conta l'identità tecnica. Mi sembra poi che, rispetto al passato, Pradè e la dirigenza abbiano lavorato meglio".