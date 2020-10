PINARDI, La Fiorentina alla lunga lotterà per l'EL

Alex Pinardi, ex centrocampista e oggi direttore tecnico del settore giovanile della FeralpiSalò, si è collegato in diretta con Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio: "Ci atteniamo ai protocolli in vigore, non è facile, ma con la collaborazione coi team manager e i mister delle varie squadre, ed un po' di disciplina, si cerca di attingervi il più possibile. Se c'è preoccupazioni tra gli adulti, figuriamoci tra i ragazzi: stanno comunque tenendo uno spirito più competitivo anche perché U15, 17 e 19 hanno già iniziato. Le altre si allenano e basta: non è facile, la situazione è anomala per tutti, e non posso rimproverare nulla loro".

C'è qualcuno che la incuriosisce più degli altri in Serie A?

"La Fiorentina, con Callejon, Borja Valero ed altri giocatori importanti che devono ancora inserirsi, penso possa dire la sua ed essere la sorpresa. Non è partita benissimo, ma ha giocatori di qualità e una buona squadra".

Anche per lottare per l'Europa League?

"Per me alla lunga sì: sono competitivi e devono trovare una quadra. Non sono partiti benissimo, ma possono diventare la sorpresa, secondo me".