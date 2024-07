PINAMONTI, Su di lui due club di Premier League

FirenzeViola.it

Era rientrato anche tra i nomi per l'attacco della Fiorentina, prima che i viola puntassero altro. Adesso Andrea Pinamonti potrebbe tentare l'avventura all'estero: lo riporta il Mirror, secondo cui sul centravanti del Sassuolo, che difficilmente rimarrà in cadetteria l'anno prossimo, ci sarebbero due club di Premier League, Leicester City e Ipswich Town. Due neo-promosse con cui, scrivono dall'Inghilterra, i primi contatti sono già stati avviati e non è escluso che nei prossimi giorni le parti possano sedersi al tavolo per portare avanti la trattativa e provare a portare il centravanti oltremanica per rinforzare il proprio reparto offensivo.