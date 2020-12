PETRACHI, Pronto per tornare in pista. Sui viola...

Gianluca Petrachi, ex direttore sportivo della Roma e del Torino, ha parlato a Sportitalia. Queste alcune delle sue dichiarazioni: "Dopo un po' di tempo mi faceva piacere fermarmi un pochino. E' un periodo di calma e di riflessione, a volte servono. Siamo degli esseri umani e si ha bisogno di ricaricarsi. Fiorentina? Per rispetto non mi va di parlare di società dove stanno lavorando e cercando di uscire da situazioni particolari tra l'altro. Petrachi è pronto per tornare in pista, se mi arriveranno proposte stimolanti tornerò in pista".