PERINETTI, Castrovilli colpo della Madonna. Cassata...

Giorgio Perinetti è intervenuto per parlare del mercato della Fiorentina: "Cassata è un interno di centrocampo che ha gamba e grande temperamento, tanto da rimediare spesso ammonizioni. Si spende molto per la squadra. Juan Jesus potrebbe essere un innesto importante per la difesa viola perché, anche se a volte paga delle distrazioni, ha qualità ed è un giocatore pronto subito. Castrovilli? Prendendolo Corvino ha fatto un colpo della Madonna. E’ uno dei giovani più importanti del calcio italiano ed è completo".