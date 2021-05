PELLIZZARO, Acf? Se restano big farà bel campionato

Giorgio Pellizzaro è stato collaboratore storico di Ranieri come preparatore dei portieri. Lo ha seguito in tutte le sue esperienze fino al Leicester City. Insieme sono stati per quatto anni al Chelsea fresco vincitore della Champions. E proprio da qui parte la nostra chiacchierata a Tuttomercatoweb.com: "Nella partita secca il risultato era aperto però ha vinto la squadra che ha giocato meglio. E' stata gran bella gara, ho tifato più per il Chelsea dove siamo stati per quattro anni, anche se sono un estimatore di Guardiola. E ho seguito in particolare la partita di due 'nostri' giocatori, Mahrez e Kante".

Gattuso alla Fiorentina come le sembra? "Ottimo allenatore, lavorare con De Laurentiis non è facile ma ha resistito. Ha fatto un bel campionato ma è stato sfortunato. E' un allenatore di carattere e che fa giocar bene: il problema è se tengono o meno Vlahovic e anche Ribery e Castrovilli. Se restano la squadra può far bene. Conosco l'ambiente, è esigente perchè è abituato bene però negli ultimi anni non è stata la Fiorentina di una volta".