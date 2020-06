PEDRO, Il Flamengo vuole posticipare il pagamento

A causa della sospensione del calcio brasiliano e, di conseguenza, del calo delle entrate, il Flamengo ha deciso di rinegoziare i termini di pagamento previsti per il 2020 dei giocatori arrivati ​​durante l'attuale stagione. Contatti, dunque, anche con la Fiorentina, dalla quale l'attaccante Pedro è in prestito. Nei giorni scorsi, gli agenti dell'attaccante, su richiesta del consiglio di amministrazione del Flamengo, hanno interloquito coi viola per cercare di stabilire un nuovo piano di pagamento per un importo di 3,1 milioni di R $ (circa 600 mila euro). L'idea del Flamengo è quella di trasferire l'impegno al 2021.