PEDRO, Il Flamengo è più vicino: domani si chiude?

L’arrivo in estate dal Fluminense al termine di una lunga trattativa, le tante aspettative ma una scintilla mai definitivamente scattata: la storia tra Pedro e la Fiorentina potrebbe concludersi dopo pochi mesi e appena 4 apparizioni in campionato per un totale di 59’ in campo. Come riporta il sito Gianlucadimarzio.com, Pedro è infatti vicinissimo a far ritorno in Brasile ma questa volta al Flamengo: trattativa in corso e in fase ormai avanzatissima, con il calciatore che dovrebbe lasciare la Fiorentina a titolo definitivo. Nella mattina di mercoledì è previsto un incontro a Firenze tra le parti per provare a definire il tutto.

