PEDRO, Felice per il mio debutto: ed è solo l'inizio...

Pochi minuti in campo ieri sera contro il Parma sono stati sufficienti per far scattare il primo sorriso della stagione a Pedro: l'attaccante Brasiliano, che all'86' ha preso il posto di Boateng nel match contro i Ducali, ha scelto infatti di festeggiare su Twitter il proprio esordio in prima squadra con questo cinguettio:

Felice per il debutto, solo all'inizio. Forza Viola ️ pic.twitter.com/XaOC5rqZdv — P9 (@Pedro9oficial) November 4, 2019