PASTORELLO, Arthur un affare. Ingaggio e formula...

Federico Pastorello, agente e intermediario internazionale, ha rilasciato una lunga intervista in esclusiva a Radio Sportiva, in cui tra i tanti temi trattati ha parlato anche di Fiorentina: “L'abilità della Fiorentina è stata quella di fiutare una grande opportunità con Arthur. E' un giocatore che non si deve presentare, serviva solo capire che la situazione del ragazzo era particolare, dovuta a un infortunio, a problematiche tattiche e tecniche che con la Juventus di Allegri non lo hanno visto ai suoi livelli per un'interpretazione del ruolo voluta dal mister. A Firenze ha trovato entusiasmo dell'ambiente nei suoi confronti e di Italiano: ha giocato nel Barcellona, non scordiamocelo, a Firenze ha mostrato il suo bagaglio tecnico e tattico. A Liverpool ha vissuto un'esperienza difficile, è stato fuori per 4 mesi per infortunio: adesso finalmente può sorridere e mostrare a tutti il suo reale valore”.

Dal comunicato della Fiorentina, Arthur Melo è sbarcato in viola in diritto di riscatto. Non è che ora i gigliati vogliono già confermarlo?

“Arthur è stato preso in un'operazione onerosa e ha uno stipendio proibitivo per il 90% dei club al mondo. Il calciatore ha anche la Juve che contribuisce e l'affare l'ha fatto la Fiorentina, brava ad approfittare del momento".