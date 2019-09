PARMA, Città blindata per Atalanta-Fiorentina

"C'è Atalanta-Fiorentina, città blindata" così titola la Gazzetta di Parma. Quella di domani fra Atalanta e Fiorentina viene infatti definita ad alto rischio. A differenza di quella col Torino, infatti, tra le due tifoserie ci sono stati scontri in passato. Il quotidiano spiega poi le misure, a partire dai paletti per chi arriva da Firenze. Una delle misure prese dalle forze dell' ordine infatti è stata quella di «contingentare» il numero dei tifosi viola in arrivo da Firenze. E così per tutti i residenti in Toscana è stato possibile acquistare solo tagliandi del settore ospiti collocato in curva Sud fino a un massimo di 1500 e con l' obbligo della tessera del tifoso.

Particolari misure di sicurezza sono state predisposte anche per l' arrivo delle due tifoserie. I supporter che provengono da Firenze saranno fatti uscire a Terre di Canossa e quindi fatti affluire a Parma nel parcheggio scambiatore est. Per quelli dell' Atalanta, invece, che sono previsti in numero oscillante fra i sei e i settemila, ci sarà l' uscita al casello di Cortile San Martino.

Modifiche anche alla viabilità e ai parcheggi, anche rispetto a quanto accade con le partite interne del Parma con zone interdette ai mezzi che non siano dei tifosi dell'Atalanta. Ulteriori problemi di viabilità saranno creati dalla contemporaneità del Salone del Camper, che chiude proprio domani.