Parma-Bologna, le formazioni ufficiali del derby emiliano: out Cutrone, gioca Benedycza
Di seguito le formazioni ufficiali di Parma-Bologna, match valevole per la decima giornata del campionato di Serie A. Ecco gli schieramenti scelti dagli allenatori Cuesta e Italiano.
PARMA (4-4-2): Suzuki; Delprato, Circati, Valenti, Britschgi; Bernabé, Estevez, Keita, Ordonez; Benedyczak, Pellegrino. Allenatore: Carlos Cuesta BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Lucumi, Heggem, Miranda; Freuler, Pobega; Orsolini, Odgaard, Rowe; Castro. Allenatore: Vincenzo Italiano
