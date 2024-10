PAREDES, Il padre "lo spoilera" al Boca, Gago frena

FirenzeViola.it

Il calciatore della Roma Leandro Paredes ha un contratto con i giallorossi fino al 2025, momento in cui il padre lo vede... al Boca. ieri infatti Paredes sr ha ripubblicato una foto del figlio con la maglia del Boca Juniors da parte di una pagina di tifosi xeneizes. Con la data, 2025, che ha lasciato intendere il possibile sbarco di Paredes a fine stagione appunto. Il tecnico del Boca, Fernando Gago, anche ex compagno di squadra di Paredes ha però frenato la notizia di mercato in conferenza stampa: "Non ho parlato con nessuno da quando sono arrivato. Dobbiamo rispettare i giocatori che sono qui. Il bilancio si farà quando finiremo, pianificheremo.

Parleremo di chi può venire e chi può andare, come in ogni club, alla fine della stagione. Ora non è il momento di parlare per rispetto dei miei giocatori e lo ribadisco. Non ho intenzione di parlare con nessun calciatore in questo momento. Non mi interessa. Per me ci sono i migliori giocatori e questo è quanto. Questo è il messaggio che do e che sento realmente", le parole riportate da TyC Sports.