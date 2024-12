PARDO, In pochi pensavano la Viola dove è ora a fine anno

FirenzeViola.it

Il noto telecronista e giornalista sportivo Pierluigi Pardo ha parlato della gara di ieri tra Fiorentina.Udinese su Radio24. Queste le sue parole: “Non pensavo che la partita potesse essere complicata per la Fiorentina e che i viola potessero non vincere, ma non mi sarei aspettato che perdessero in casa. Un passaggio a vuoto ci può stare, partendo dal presupposto che non credo che l'obiettivo della Fiorentina sia quello di vincere il campionato, ma di fare il campionato che sta facendo finora. Non ci vedo niente di terribile. In pochi avrebbero scommesso sulla Fiorentina in questa zona di classifica a fine anno.

Consideriamo poi che non è stato un dicembre semplice, per quanto accaduto a Bove e di conseguenza vanno ritrovati gli equilibri della squadra. C'è stato uno shock psicologico per l'ambiente. Si è perso un giocatore che stava contribuendo e facendo bene. Niente è perduto, la stagione fin qui è positiva e con la Juventus sarà un bel test”.