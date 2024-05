PAPASTATHOPOULOS, Olympiacos sta bene: è il momento perfetto

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sokratis Papastathopoulos, ex difensore greco che ha vestito le maglie di Milan e Genoa in Serie A e tifoso dell'Olympiacos, ha parlato ai microfoni di Sky Sport sulla finale di stasera. Ecco le sue parole: "Una partita che aspettiamo tutti, io soprattutto che sono tifoso dell'Olympiacos".

Come sarà il contesto ambientale questa sera nello stadio dell'AEK Atene?

"Quello di una finale... Sarà strano vedere l'Olympiacos giocare sul campo dell'AEK vista la rivalità, ma sarà una partita vera. Non penso che il gioco sarà influenzato dal contesto, il focus sarà solo sul campo, sarà una festa".

Cosa può dirci di questo Olympiacos?

"Sta bene ora, è un momento in cui gioca bene con giocatori tecnicamente forti. In attacco con Podence ed El Kaabi fa bene, sono giocatori importanti. Con questo allenatore ha trovato stabilità. Sappiamo che la Fiorentina è una grande squadra, per me sarà una partita difficile per entrambe le squadre ma penso che l'Olympiacos sia in un momento perfetto per giocare questa finale".

La difesa è la parte più debole?

"Questo non significa che l'Olympiacos sia debole... Hanno tanto talento davanti, quando hai giocatori che pensano tanto alla fase offensiva magari dietro c'è qualche problema in più, ma da quando ha cambiato allenatore è arrivata anche più stabilità, tutti corrono molto in campo".