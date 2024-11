PALLADINO, Nono in A per stipendio: prima di lui Italiano e Juric

FirenzeViola.it

La sosta delle Nazionali è anche il momento per tirare fuori alcune classifiche particolari: è il caso di quella redatta da Calcio e Finanza, che ha messo in ordine gli allenatori di Serie A in base agli stipendi: in cima spicca Antonio Conte (Napoli), con 6,5 milioni di euro netti a stagione, una cifra che potrebbe addirittura crescere considerando i bonus. Al primo posto si trova anche Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, con lo stesso stipendio del collega. Sul podio anche lo juventino Thiago Motta, che guadagna 3,5 milioni di euro netti. Più in basso tutti gli altri: Raffaele Palladino, tecnico della Fiorentina, è nono con un ingaggio da 1,6 milioni a stagione. Prima di lui sia l'ex viola Vincenzo Italiano, attualmente allenatore del Bologna, che Ivan Juric, appena esonerato dalla Roma.

Di seguito, la classifica degli stipendi netti degli allenatori stilata da Calcio e Finanza (*stima dell’ingaggio, basata sulle informazioni disponibili; ** esonerato):

Antonio Conte (Napoli) – 6,5 milioni di euro netti

Simone Inzaghi (Inter) – 6,5 milioni di euro netti

Thiago Motta (Juventus) – 3,5 milioni di euro netti

Daniele De Rossi** (Roma) – 3 milioni di euro netti

Gian Piero Gasperini (Atalanta) – 3 milioni di euro netti

Paulo Fonseca (Milan) – 2,5 milioni di euro netti

Vincenzo Italiano (Bologna) – 2,1 milioni di euro netti

Ivan Juric (Roma) – 2 milioni di euro netti

Raffaele Palladino (Fiorentina) – 1,6 milioni di euro netti

Marco Baroni (Lazio) – 1,5 milioni di euro netti

Cesc Fabregas (Como) – 1 milione di euro netti*

Alberto Gilardino (Genoa) – 1 milione di euro netti

Alessandro Nesta (Monza) – 1 milione di euro netti*

Davide Nicola (Cagliari) – 1 milione di euro netti

Paolo Vanoli (Torino) – 1 milione di euro netti

Eusebio Di Francesco (Venezia) – 750mila euro netti

Kosta Runjaic (Udinese) – 750mila euro netti*

Roberto D’Aversa (Empoli) – 600mila euro netti*

Fabio Pecchia (Parma) – 600mila euro netti*

Paolo Zanetti (Hellas Verona) – 600mila euro netti

Luca Gotti** (Lecce) – 500mila euro netti*