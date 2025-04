Palladino nel post-gara: "Acquisiti i giusti automatismi. Contento di Zaniolo e Folorunsho"

In diretta su Sky Sport, dopo Celje-Fiorentina, il tecnico viola Raffaele Palladino si presenta così: "Se analizziamo la gara, ho avuto ottime risposte da tutti. I ragazzi hanno approcciato il match con lo spirito giusto, sapevamo che il Celje fosse una buona squadra. Il rammarico è aver preso il gol. Lì dobbiamo essere più bravi a muoverla e giocare più semplice, a uno o due tocchi. In uscita abbiamo perso una palla che ha concesso il rigore e il 2-1. Ma in casa ovviamente vogliamo passare il turno".

Si è arrabbiato con Zaniolo e gli altri per il giallo?

"Non mi sono arrabbiato per il giallo, fa parte del calcio. Quella di Dodo era evitabile, ma chi giocherà al posto loro farà una grande prestazione. Zaniolo ha fatto una bella gara, ha retto per 90' lottando con la squadra. Gli hanno annullato un gol e si è messo a disposizione. Sono contento di lui, come di Folorunsho che si è messo in posizione adattata, stesso discorso per Moreno. Ho avuto risposte buone da chiunque".

Come ha visto i centrocampisti? Si aspettava di più?

"Adli non giocava da due mesi e mezzo e oggi è partito titolare, in un clima bello caldo e con ritmi alti. Ci sta qualche errore in uscita, sono contento della sua prestazione ed è andato anche oltre. Sbagliare in uscita ci sta, loro pressavano anche forte e difendevano sui riferimenti. Noi vogliamo essere ambiziosi su entrambe le competizioni, giocandocela fino alla fine: in Conference vogliamo arrivare in fondo e ora prepariamo l'impegno col Parma. C'è entusiasmo, dobbiamo prepararla anche così".

Ci sono aspetti che hanno permesso di uscire dalle difficoltà?

"Abbiamo cambiato i principi. Prima difendevamo più bassi, ora che siamo più sicuri abbiamo alzato il baricentro. La squadra ha trovato i giusti automatismi, abbiamo qualità in mezzo, dei quinti forti, degli attaccanti bravi. Abbiamo trovato la strada giusta. Ma non è la nuova Fiorentina, è il lavoro che ci ha portato fin qui. Dobbiamo percorrere questa strada fino a fine campionato".