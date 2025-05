Bergomi sottolinea: "Fagioli oggi non ha fatto una buona partita"

La Fiorentina perde 2-1 sul campo del Real Betis il primo atto della semifinale di Conference League e al Franchi, tra sette giorni, sarà chiamata a una rimonta per potersi guadagnare il biglietto per la finalissima di Wroclaw. Dagli studi di Sky Sport parla così l'ex difensore Giuseppe Bergomi, ora commentatore sportivo e opinionista per l'emittente satellitare: "Il Betis ha talento e qualità, sicuramente, ma non coprono sempre in maniera ottimale il campo e gli spazi. Abbiamo visto tanti cambi di gioco della Fiorentina, oppure sul gol, e con Kean c'era una profondità diversa.

Devono migliorare gli interpreti del centrocampo, Fagioli oggi non ha fatto una buona partita. E se rientra Dodo, le percentuali salgono…".