Buone notizie per Ranieri: la Roma si è allenata praticamente al completo

La Roma è tornata in campo a tre giorni dalla sfida contro la Fiorentina, partita in programma domenica alle ore 18:00 allo Stadio Olimpico. Come riporta vocegiallorossa.it, nella seduta di oggi, il gruppo ha iniziato con il consueto riscaldamento atletico, che ha preceduto un’esercitazione sui passaggi di prima intenzione rasoterra e di testa, contati dai preparatori. Dopodiché, i giocatori hanno lavorato sui tiri in porta. Nel frattempo, i portieri hanno lavorato, tra le altre cose, sulle uscite basse in avanti, con aggressione sul pallone in arrivo.

La buona notizia per Ranieri è che il gruppo a sua disposizione è molto folto: ad eccezione del lungodegente Paulo Dybala, il tecnico ha ha potuto lavorare con tutti i suoi effettivi, compresi Saud Abdulhamid e Victor Nelsson, da poco rientrato ad allenarsi con i compagni. Ampie scelte, dunque, per l’allenatore in vista dell’importante sfida di campionato contro la Fiorentina.