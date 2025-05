Isco è contento ma recrimina: "Potevamo vincere con maggiore scarto"

vedi letture

Il capitano e fantasista del Betis Isco ha parlato a Movistar dopo l'andata della semifinale di Conference contro la Fiorentina, dicendo: "Sono molto contento della vittoria perché per noi era importante vincere oggi in casa. Il risultato forse è un po' deludente viste le occasioni create ma loro sono una grande squadra e abbiamo mantenuto le promesse fatte ai tifosi. Potevamo avere un vantaggio maggiore ma non è mai facili in situazioni come queste".

Il gol della Fiorentina?

"Hanno segnato subito dopo una nostra grande occasione, hanno fatto un ottimo lavoro. Mi piace che la squadra si senta così, dimostra ambizione e che non ci accontentiamo. Dobbiamo andare a Firenze per vincere come facciamo su ogni campo".

Per tutti a Siviglia è un idolo.

"Quando riconoscono il lavoro sei felice. Così mi sento, sono contento che la gente si diverta, anche io mi diverto molto. È un amore reciproco".