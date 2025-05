Europa League, lo United surclassa il Bilbao al San Mames. Il Tottenham batte il Bodo

vedi letture

Non c'è stata partita al San Mamés tra Athletic Club e Manchester United nella semifinale d'andata di Europa League. I Red Devils di Amorim, nonostante il rendimento ancora al di sotto delle aspettative in campionato, sono riusciti a ipotecare la finale di Europa League battendo 3-0 i baschi che, in caso di finale, giocherebbero anche in casa.

Mentre nell'altro primo atto del torneo, tutto più o meno facile per il Tottenham di Ange Postecoglu che, al netto di una situazione difficilissima in Premier League, ha di fatto un piede in finale di Europa League, al pari dell'altra inglese in corsa, ovvero il Manchester United: i londinesi hanno battuto per 3-1 li Bodo Glimt.