PALLADINO, Colpani deve sbloccarsi. Adli...

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Il tecnico della Fiorentina Raffaele Palladino è intervenuto ai microfoni di DAZN nel pre partita di Fiorentina-Milan. Queste le sue parole a partire dalla titolarità di Adli: "Adli ha fatto bene, si sta ricondizionando dal punto di vista fisico. Aveva giocato poco nel precampionato e piano piano gli stiamo dando minutaggio. Ha fatto bene e sta dimostrando le sue qualità. E' un giocatore di palleggio e oggi è un'opportunità per lui. Il calcio è fatto anche di motivazioni e oggi lui ci tiene particolarmente a fare bene".

Colpani ce lo dobbiamo aspettare accentrato?

"Andrea è un ragazzo molto applicato. Sta dando il massimo ed è il primo consapevole che non sta esprimendo tutte le sue qualità. Ha bisogno solo di sbloccarsi. Di una scintilla. Questo al di là della posizione in campo. Sa giocare sia dentro al campo che sulla corsia, deve capire dove può far male al Milan".

A 4 in difesa meglio?

"Stiamo cercando di trovare glia automatismi. Il calcio è fatto di due fasi.Ora abbiamo trovato equilibrio al di là di giocare a tre o a quattro. Oggi, come domenica possiamo difendere a 5 e costruire a 4. Mi piacerebbe vedere più qualità e velocità".