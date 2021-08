PADALINO, Viola con idea di gioco. Su Torreira e Berardi...

25 anni fa la Fiorentina vinceva la Supercoppa battendo il Milan a San Siro e tra i protagonisti c'era anche Pasquale Padalino che a Tuttomercatoweb ha ricordato quel momento: "Fu uno dei traguardi più importanti che raggiungemmo ma si poteva fare anche molto di più. Fu un'esperienza eccezionale contro una squadra che in quel momento rappresentava l'elite del calcio italiano, ricevemmo anche i complimenti di Berlusconi che venne a congratularsi negli spogliatoi. Fu la notte di Batistuta che era un valore aggiunto di quella squadra, era l'anima. Quel gruppo era formato da giocatori che venivano da formazioni umili, ma costruito bene, pieno di valori".

Sulla Fiorentina di oggi dice: "Ha un'idea di gioco, con un'idea fase offensiva chiara. C'è un 4-3-3 proiettato ad una fase offensiva di un certo tipo. E' chiaro che molte cose dovranno essere messe a posto, ci sono aspetti da correggere ma c'è un'idea di calcio e questo è importante per provare a ritagliarsi uno spazio in un campionato complesso. La difesa va registrata ed è un aspetto da non trascurare, è importante avere concetti di verticalizzazione ma c'è bisogno di equilibrio"

Sull'ultimo acquisto Torreira, il sogno Berardi e il possibile terzino destro aggiunge: "Torreira è un giocatore forte, può dettare i tempi in un reparto che ha bisogno di un certo tipo di calcio, mancava quel tipo di giocatore a centrocampo. Berardi si è messo ben in evidenza anche agli Europei, ha giocato bene nel Sassuolo e sarebbe un elemento in grado di completare e arricchire il reparto offensivo. Come terzino destro Zappacosta sarebbe stato l'elemento giusto per esperienza, qualità e caratteristiche. Ora bisogna vedere se si cerca un giocatore di spinta o di qualità difensiva, per me servirebbe un difensore che sappia difendere e contribuire alla fase offensiva".