ORSOLINI, Abbiamo dominato noi. Punizione...

Riccardo Orsolini, autore del gol nel pareggio contro la Fiorentina, ha parlato a DAZN al termine del match: "L'abbiamo ripresa per i capelli, anche se secondo me questa era una partita da vincere. Senza nulla togliere alla Fiorentina, abbiamo dominato per tutta la partita. Loro hanno fatto solo un gran golo, noi abbiamo fatto qualcosina in più. Però siamo stati bravi a riprenderla e guadagnare almeno il pareggio".

Le tante punizioni e i cross?

"Ci sta di sbagliare, in fondo eravamo anche stanchi. Per fortuna si è alzata bene nel finale. Proprio ieri Mihajlovic mi ha dato consigli su come calciare le punizioni e oggi è andata così: questi piccoli dettagli fanno la differenza".

La Nazionale e l'Europeo?

"Io penso a far bene con il Bologna, poi se Mancini sceglierà di chiamarmi io sarò felice. Anche per questa gente che mi supporta sempre. Non dico che non ci spero, ecco".