ONOFRI, Sarà un bel ritorno per Prandelli. Iachini...

L'ex giocatore, tra le altre, del Genoa ed attuale commentatore televisivo, Claudio Onofri, è intervenuto per dire la sua sulla scelta di Prandelli. Queste le sue dichiarazioni: "Non c'era uno spartito preciso in testa a Iachini e non ho notato la mano del tecnico, ma trasmetteva vitalità e aggressività. Prandelli ha spessore ed esperienza, sono molto contento per lui e credo sia la scelta azzeccata: sarà un bel ritorno. Non ha mai avuto un modulo preciso, si è adattato sempre a chi aveva a disposizione tranne la difesa a 4 che è sempre stato un punto fisso".