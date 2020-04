NY, Lo stadio di Commisso diventa ospedale Covid-19

Come riportato dai profili social della Fiorentina, lo stadio della Columbia University intitolato a Rocco Commisso, presidente gigliato, si trasforma e diventerà un ospedale per la lotta al coronavirus. Una struttura di 92mila quadri totali. Il Covid-19 sta dilagando anche negli Stati Uniti, dove i casi sono oltre i 450mila, e lo stato di New York è il più colpito.

Every year in the winter, @Columbia erects a Bubble Dome of 92,000 square feet on top of the field of the Rocco B Commisso Soccer Stadium.



Today, the Bubble will be converted to a field hospital for #COVID19 patients 🙌 https://t.co/vTSbJ2mpwK