Non solo fair play Cagliari, anche il Perugia presta il suo centro sportivo ad un'avversaria

Ieri ha sopreso in positivo il fair play del Cagliari verso la Fiorentina che, rimasta in Sardegna per lo slittamento della partita, non riuscendo a trovare un centro sportivo dove allenarsi oggi ha avuto la disponibilità dell'impianto di Assemini dove si allena anche la squadra rossoblù, oggi quello del Perugia. Il girone B di serie C infatti doveva disputarsi ieri per intero ed anche la Lega serie C ha deciso di spostarle, dopo la morte del Papa, a domani.

Per questo il Milan Futuro allenato da Oddo, che era in Umbria per giocare contro il Gubbio, è rimasto nei paraggi potendo contare oggi sullo stadio Curi e le strutture del Perugia (società in cui ha allenato lo stesso Oddo), impegnato a Campobasso. Insomma le difficoltà logistiche che si sono create ieri per molti club sono state risolte proprio da club concorrenti nella stessa sfida, come per Cagliari-Fiorentina, o in due diverse come per Milan Futuro e Perugia.