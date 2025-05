Social Gudmundsson non ci sta dopo il 2-1 dell'andata: "Ci rifaremo al Franchi"

Albert Gudmundsson non ci sta e dopo il 2-1 maturato ieri a Siviglia contro il Real Betis nella semifinale d'andata di Conference League, ha affidato ai propri social un breve quanto significativo messaggio: "We will be back", che in italiano è traducibile con un chiarissimo: "Ci rifaremo".

Tra una settimana, giovedì 8 maggio con fischio d'inizio alle 21, la Fiorentina giocherà la partita di ritorno al Franchi con l'obiettivo di ribaltare il risultato del Benito Villamarin. Gudmundsson non è stato sicuramente tra i migliori in campo della sconfitta di ieri ma, almeno da quanto ha scritto su questa storia su Instagram, pare intenzionato a rilanciarsi anche personalmente nella gara che vale la finale di Breslavia.