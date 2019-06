NICCOLAI, Commisso aiuti anche il basket

Andrea Niccolai, ex giocatore di basket ed attuale tecnico della Fiorentina Basket che ha lottato fino alla fine per tornare in A, chiama il neo proprietario della Fiorentina Rocco Commisso per risollevare anche le sorti della società di basket: "A Firenze il basket ha molti seguaci ma servirebbero risorse e la spinta di imprenditori per tornare in A. Chissà che Commisso, che è italo-americano dove il basket ha grande seguito, non possa avere l'idea di creare una polisportiva Fiorentina, comprendente il basket, e che sia produttiva per tutti" ha detto a SkySport.