NAZIONALI, Iordanescu non rinnova e lascia la Romania

Edward Iordănescu non sarà più il ct della Romania. Lo annuncia in una nota la Federazione dicendo che il ct, in scadenza a fine mese, ha deciso di non proseguire il rapporto nonostante il buon percorso agli Europei. "Edward Iordănescu, il cui contratto scade a fine luglio, non continuerà nella nazionale rumena.

Dopo le discussioni, la Federazione Calcistica rumena comprende e rispetta la decisione di Edward Iordanescu di prendersi una pausa. Mister, grazie per il tuo lavoro, per la dedizione in questo periodo impegnativo e per i risultati ottenuti in Nazionale! Ti auguriamo tanto successo per i tuoi progetti futuri, credendo che il nome Edward Iordanescu continuerà ad avere un impatto positivo sul calcio rumeno in futuro".