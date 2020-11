NAZIONALI, Amrabat oggi torna. Caceres e i serbi...

INDISCREZIONI DI FV BOLLA, FINE: PER IL GRUPPO SQUADRA TAMPONI NEGATIVI Si può finalmente concludere la bolla per il gruppo squadra della Fiorentina. Questo perché, secondo quanto appreso qualche istante fa da FirenzeViola.it, i tamponi cui si sono sottoposti i viola nella mattinata di oggi hanno tutti dato esito negativo.... Si può finalmente concludere la bolla per il gruppo squadra della Fiorentina. Questo perché, secondo quanto appreso qualche istante fa da FirenzeViola.it, i tamponi cui si sono sottoposti i viola nella mattinata di oggi hanno tutti dato esito negativo.... NOTIZIE DI FV LEGA, ECCO COSA SIGNIFICA IL SÌ AI FONDI. BARONE.... Anche il direttore generale della Fiorentina Joe Barone ha partecipato (ma solo on line) all'assemblea di Lega che ha accettato all'unanimità l'offerta di partnership per la media company avanzata dalla cordata di fondi Cvc-Advent-Fsi, con closing... Anche il direttore generale della Fiorentina Joe Barone ha partecipato (ma solo on line) all'assemblea di Lega che ha accettato all'unanimità l'offerta di partnership per la media company avanzata dalla cordata di fondi Cvc-Advent-Fsi, con closing... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 19 novembre 2020. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi