NARDELLA, Stadio: Rocco una spinta per il progetto

Il sindaco di Firenze Dario Nardella ha parlato della questione legata allo stadio Franchi : “Commisso è stato bravo perché è riuscito a mettere insieme in questi giorni tre aree del Pd, ovvero la mia, quella di Giani e di Fossi (ride, ndr). Lo stadio? Ci siamo messi a lavoro: a Firenze lavoriamo per il Franchi e per la piana su altri progetti molto importanti. Da quando è arrivato Commisso si è pure attivato il Parlamento per la famosa norma sugli stadi… Se siamo stati determinati ad andare avanti sul Franchi con il progetto del Comune è anche grazie all’impulso di Commisso. Noi dobbiamo correre su questo progetto perché quando il Franchi riaprirà al pubblico, dopo l’emergenza Covid, i tifosi possano subito tornare sugli spalti. Se vedrò Commisso in questa settimana? Abbiamo tutti molti impegni ma potrebbe accadere: vi terremo informati...”